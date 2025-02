​Plus de 1000 plants de paka détruits à Raiatea

Tahiti le 12 février 2025. Depuis le 1er février, la compagnie des archipels de la gendarmerie nationale mène une opération de grande ampleur à Raiatea dans le cadre de "Matai Rorofai", une mission dédiée à la lutte contre le trafic de stupéfiants.





Cette semaine, avec le soutien de l’hélicoptère Dauphin de la flottille 35F et de la police municipale, les gendarmes du PSIG et de la brigade de Raiatea ont identifié plusieurs plantations et procédé à la destruction de 411 pieds de cannabis.



Depuis le début de l’opération, ce sont 1106 plants de cannabis qui ont été détruits et 5.4 kilos de cannabis saisis.