​Plus d'un kilo d'ice saisi à l'aéroport de Tahiti-Faa'a

Une jeune femme a été interpelée mardi dernier à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Elle avait en sa possession 1, 135 kg d'ice. Trois jeunes hommes, dont deux qui l'accompagnaient, ont eux aussi été arrêtés.



Une jeune femme de 23 ans a été interpellée mardi dernier à l'aéroport de Tahiti-Faa'a en provenance de San Francisco avec dans sa valise 1,35 kg d'ice dissimulé dans divers objets et conditionné dans 14 sachets. Les deux jeunes hommes du même âge qui l'accompagnaient ont eux aussi été arrêtés. D'abord en retenue douanière, les suspects ont ensuite été placés en garde à vue et devaient être déférés au parquet ce samedi.



Selon un communiqué du procureur de la République à l'origine de l'information, la jeune femme s'est justifié avec "une version fantaisiste" des faits. Elle a en effet expliqué en effet qu'une personne, en Californie, lui avait confié sa valise mais qu'elle ignorait le contenu de cette dernière et qu'elle avait juste pour mission de remettre son contenu "à un ami tahitien". Un quatrième suspect a été interpellé et a donné la même version.



Selon le parquer, l'hypothèse la plus vraisemblable, est que l'intéressée se soit entendue avec les trois autres personnes voire "d'autres personnes non interpellées à ce jour" pour une opération de trafic d'ice "en vue de réaliser un profit substantiel". Ces derniers encourent près d'un milliard de Fcfp d'amende, dix ans de prison et la confiscation de tous leurs biens mobiliers et immobiliers. Avec l'ouverture des frontières, ce n'est pas que la reprise des vols internationaux qui a repris mais hélas aussi celle du trafic de méthamphétamine.