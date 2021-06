​Plus contagieux et plus virulent, le variant Delta supplante l'Alpha

Tahiti, le 22 juin 2021 – Majoritaire au Royaume Uni, le variant Delta remplace rapidement son homologue britannique Alpha. Plus contagieux de 40%, il présente également “un risque de réinfection malgré une contamination antérieure”, selon les dernières données de la recherche publiées lundi dans Le Monde. La bonne nouvelle c'est que l’efficacité du vaccin “est estimée à 80% contre une maladie symptomatique due au variant Delta” et de “94% contre les risques d'hospitalisation”.



L'Australie, l'Europe, l'Asie, les États-Unis… Les dernières données scientifiques relayées hier dans un article du Monde font état d'une croissance rapide du Delta (variant indien) dans plusieurs pays, dont la France, et notamment en Île-de-France selon le CNRS. Déjà “majoritaire au Royaume Uni”, le variant Delta a obligé le gouvernement britannique à différer l’étape finale du déconfinement d’un mois, reculant la date du 21 juin au 19 juillet 2021. Selon le rapport technique de l'autorité sanitaire anglaise (Public Health England), la “croissance exponentielle de la prévalence” serait “alimentée par les sujets les plus jeunes”. Une prévalence “cinq fois plus importante parmi les 5-12 ans (0,35%) et les 18-24 ans (0,36%) par rapport aux personnes âgées de 65 ans et plus”, notamment parce que les plus jeunes ont commencé la vaccination plus tard.