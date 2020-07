​Piéton tué à Moorea : Le conducteur mis en examen et écroué

Tahiti, le 28 juillet 2020 - L’auteur de l’accident mortel de dimanche dernier à Moorea a été présenté mardi devant le juge d’instruction et mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Devant le juge des libertés et de la détention, il a demandé un débat différé qui aura donc lieu vendredi.



Le conducteur du véhicule qui a mortellement percuté un homme de 56 ans à Moorea dimanche dernier et ce, alors qu’il était en état d’ébriété, a été déféré au palais de justice mardi au terme de sa garde à vue. Présenté devant le juge d’instruction en charge de l’information judiciaire, il a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé.



Présenté devant le juge des libertés et de la détention (JLD), le trentenaire a demandé un débat différé pour préparer sa défense. Dans l’attente de ce débat qui aura lieu vendredi, le mis en cause a été placé en incarcération provisoire au centre pénitentiaire de Nuutania.



Pour les faits qui lui sont reprochés, l’homme encourt une peine maximale de sept ans d’emprisonnement.