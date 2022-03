​Pierre Frébault sur la sellette à l'Arass

Tahiti, le 8 mars 2022 – Directeur de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (Arass) depuis sa création en 2017, Pierre Frébault est convoqué vendredi par son ministre de tutelle Jacques Raynal à un entretien préalable à fin de fonction. Les agents de l'Arass ont signé un courrier de soutien à leur directeur, envoyé au président Édouard Fritch.



Premier directeur de l'Agence de régulation sanitaire et sociale (Arass) lors de sa création en 2017, Pierre Frébault n'est aujourd'hui plus en odeur de sainteté auprès de son ministre de tutelle. Cinq ans après sa nomination, l'ancien syndicaliste et ministre de l'Économie d'Oscar Temaru a été convoqué à un entretien préalable à fin de fonction ce vendredi 11 mars par le même ministre de la Santé, Jacques Raynal, qui l'avait nommé cinq ans plus tôt. "J'envisage de proposer au conseil des ministres la fin de vos fonctions en qualité de directeur de l'Agence de régulation sanitaire et sociale", précise laconiquement le courrier daté du lundi 7 mars et que Tahiti Infos a pu consulter.



Les agents défendent leur directeur



Dans la foulée de cette décision, c'est un autre courrier qui a été adressé mardi par les agents de l'Arass au président du Pays Édouard Fritch. Signé par 28 des agents de l'Agence, la missive demande une "audience" au président du Pays et prend la défense du directeur de l'Arass. Les agents expriment leur "stupéfaction quant à la brutalité de la décision, en l'absence d'événement majeur la justifiant" et défendent le bilan de Pierre Frébault qui a "mis en place l'Arass et lui a permis de devenir le service incontournable de l'action sanitaire et sociale". Le courrier des agents conclut en demandant une audience avec le président du Pays pour leur permettre d'exprimer leur revendication pour "le maintien de notre directeur pour poursuivre son action".



Difficile mardi de connaître avec certitude les raisons de cette décision de Jacques Raynal, le ministère se refusant à tout commentaire avant l'entretien prévu entre le ministre et son directeur. Côté Arass, on affirme néanmoins que l'épisode récent de la "fuite" –manifestement bien orchestrée– d'un "rapport" de l'Agence dans les colonnes de La Dépêche de Tahiti a mis le feu aux poudres. L'article de nos confrères dévoilait en effet les conclusions d'un rapport de l'Arass prônant la levée de l'obligation vaccinale, tout en indiquant que le ministre de la Santé, Jacques Raynal, n'était pas favorable à cette option…



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Mardi 8 Mars 2022 à 15:49 | Lu 1588 fois