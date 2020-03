​Philip Schyle vers un cinquième mandat à Arue ?

Tahiti le 16 mars 2020 - Philip Schyle, maire de Arue depuis 2002, est arrivé en tête du premier tour des élections municipales samedi avec un confortable score de 46, 8%. Avec Teura Iriti, qui a obtenu 34, 18 % des voix, ils imposent donc une grande longueur d’avance aux deux autres candidats, Tepuanui Snow et Jacky Bryant, qui ont respectivement atteint 10, 97% et 8, 67% des voix.



Philip Schyle obtiendra-t-il un cinquième mandat à Arue ? L’ancien dauphin de Boris Léontieff, maire de la commune depuis 2002, est bien parti pour. Lors du premier des tours des élections municipales samedi, il a obtenu un score très confortable de 46, 8%, score légèrement plus bas que celui qu’il avait obtenu au premier tour en 2014 (49, 48%).



Avec 34, 18 % des voix, Teura Iriti, tête de la liste Arue Ia Papa’oa, arrive en seconde position. Celle qui avait obtenu 27,67% des voix au premier tour en 2014, se voit ainsi portée par son alliance avec le Tavini Huiraatira.



Au terme de ce premier tour, les deux autres candidats à la mairie de Arue, obtiennent des scores beaucoup moins importants. Tepuanui Snow, qui conduisait la liste citoyenne Ia ora Arue, se place en troisième position avec 10, 97 % des voix. Jacky Bryant, le secrétaire général de Heiura Les verts et tête de la liste Porionuu i Arue, arrive à la dernière place après avoir obtenu un score de 8,67%. Ils sont toutefois en capacité de fusionner avec d’autres listes.



Parmi les 6792 électeurs inscrits pour ce premier tour, 3345 votants ne se sont pas présentés aux urnes de Arue samedi, ce qui constitue un taux d’abstention de 50,57 %.