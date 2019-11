​Peut-on refonder l'économie polynésienne ?

Tahiti, le 28 novembre 2019 - A l'issue de huit années de recherche, l'ancien chef du service du plan et de la prévision économique, a soutenu sa thèse à l'UPF sur les "facteurs et perspectives de la croissance en Polynésie française". Constats, modélisations mathématiques et recommandations à l'adresse du gouvernement jalonnent ce document de recherche soutenu avec succès.



Désormais à la retraite de la fonction publique territoriale, M. Francky Sacault a achevé un travail de recherche long et éprouvant, initié en 2011, son directeur de thèse, le Professeur Montet ayant lui-même clôturé la séance de soutenance avec le sourire en étant "content que ça se termine" .



Un travail qui part notamment du constat de l'effondrement de l'économie polynésienne entre 2003 et 2012 avec une dégradation des tous les indicateurs économiques et sociaux (PIB par habitant, emploi, inégalité, pauvreté, indice de développement humain...) alors que plusieurs alertes sont passés inaperçus et qui s'achèvent, après examens mathématiques des facteurs de croissance possibles, par des propositions de mesures plutôt révolutionnaires. La situation économique actuelle, avec les annonces répétées d'une reprise, est en effet à relativiser puisque le PIB par habitant, témoin de l'activité économique, est revenu à son niveau de l'année 2000.



L'Etat comme déclencheur et propagateur de la crise



Après un constat de la pauvreté des données économiques disponibles mais également aux difficultés de recollement et d'exploitation des statistiques existantes, le premier travail du chercheur l'a conduit à s'interroger sur la soutenabilité du système économique actuel, une économie de rente, marquée par une forte vulnérabilité par rapports aux transferts publics et la concentration entre plusieurs grands groupes. Sur le premier point, plus détaillé que le second, le jury s'est ainsi longuement attardé notamment sur la conclusion d'une responsabilité de l'Etat dans le déclenchement et la propagation de la crise de 2008. Mettant en avant, d'une part, "les dépenses de l'Etat expliquent 54% de la variation du PIB" de la Polynésie et que, d'autre part, les réductions importantes du nombre de fonctionnaires d'Etat (-1000 sur un total d'environ 10000) en 2008 puis un recul identique en 2011, M. Sacault a soutenu que ces suppressions auraient dû être connu d'avance pour pouvoir anticiper les effets et mener une politique contracyclique. Un déficit de coordination entre l'Etat et le Pays et des effets qui n'ont pas été anticipé par les entreprises, obligé de réduire leurs investissements à la suite de ce constat. Une analyse parmi beaucoup d'autres issues de l'utilisation de plusieurs modèles mathématiques et illustrées de nombreux calculs et tableaux permettant une observation détaillée de multiples secteurs d'activité.



Thérapie douce avec suppression du SMIG et TVA sociale ?



Ce travail, que le jury a présenté comme "considérable" et "foisonnant", conduit ainsi l'analyse vers la formulation de recommandations destinées aux pouvoirs publics pour diminuer le coût du travail en Polynésie et améliorer la compétitivité des entreprises. Des recommandations présentées comme "douces" par l'ancien chef de service, à instaurer de façon graduée dans le temps, mais qui sont apparues pour plusieurs membres du jury comme relevant quand même d'une thérapie de choc assez violente. Et pour cause, il est ainsi proposé une suppression du SMIG, véritable "révolution" jugée comme "politiquement pas faisable" selon un des rapporteurs ou encore le remplacement du financement des charges patronales par une taxe sociale sur tous les achats de biens et services. Une dernière mesure qui diminuerait de 20% le coût de la main d'oeuvre mais qui entraînerait une hausse de 7% des prix pour les ménages. Reste donc à savoir si ces réformes structurelles proposées, évaluées en terme budgétaire, d'impact économique et d'emploi et véritable refondation de l'économie locale, généreront ou non un début d''attention de la part des décideurs publics.