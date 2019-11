​Péréquation : un projet "dans les toutes prochaines semaines"

Tahiti, le 28 novembre 2019 - Un projet de dispositif de péréquation des tarifs de l’électricité sera transmis aux communes "dans les toutes prochaines semaines", a annoncé Tea Frogier mercredi aux représentants de l’assemblée.



Tea Frogier, la ministre en charge de l’Energie a assuré qu’un projet de « dispositif de solidarité dans le domaine de l’électricité » était en cours de finalisation. Elle promet sa transmission aux communes « dans les toutes prochaines semaines pour avis », après sa présentation au conseil des ministres.



La représentante de l’exécutif était interpellée par la mairesse de Uturoa, Sylvianne Terooatea, mercredi à l’assemblée lors de la séance des questions au gouvernement. "Les communes dont les concessions arrivent à échéance en 2020 attendent ce texte, pour la mise en place d’une concurrence loyale afin de renouveler leur délégation de service public", a souligné l’élue de l’opposition Tahoera’a.



En mai dernier, le gouvernement avait retiré du circuit législatif local, pour la troisième fois depuis 2016, la proposition faite par l’élue souverainiste Tina Cross, pour l’institution d’un dispositif de solidarité et de péréquation dans le domaine de l’électricité. Tea Frogier avait annoncé que le gouvernement allait déposer un projet de loi sur la péréquation tarifaire de l’électricité lors de la prochaine session budgétaire, donc avant la fin 2019.



Mercredi, la ministre confirme que ce texte est en cours de finalisation, mais repousse de toute évidence son entrée en vigueur début 2020. Selon les termes de Tea Frogier, le projet à l’étude vise à permettre une péréquation des tarifs de l’électricité garantissant à tous les usagers "un accès égal au service public de l’électricité selon une grille tarifaire unique à l’ensemble de la Polynésie française, quel que soit le lieu considéré, dès lors que l’usager est rattaché à un réseau électrique". Les communes seront invitées à y adhérer par voie de convention, "qu’elles soient en régie ou en concession, sur la base du volontariat".



Le contrat de concession de distribution publique d’énergie électrique touche à sa fin en septembre 2020 entre EDT et dix communes des îles : Moorea, Huahine, Taputapuatea, Tumara’a, Taha’a, Rangiroa, Rurutu, Ua Pou, Hiva Oa et Nuku Hiva. A l’instar de Uturoa, la plupart des communes polynésiennes des archipels assurent le service de l’électricité en régie interne.