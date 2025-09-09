

​Pepena prépare 3 dates en France

Tahiti le 30 septembre 2025. « Cette fois-ci, c’est la bonne », annonce le groupe Pepena ce mardi. Le groupe part pour une tournée exceptionnelle en France en octobre/novembre prochain.





Après un premier projet reporté, le groupe confirme que cette tournée se fera bel et bien, malgré les coûts importants qu’elle représente.



PEPENA se produira dans trois villes françaises pour un rendez-vous musical inédit : Le 30 octobre à Brest, le 31 octobre à Toulon et le 1er novembre à Nîmes.



"Au-delà du défi logistique et financier, cette tournée marque une étape majeure dans la carrière du groupe. Elle symbolise la volonté de faire rayonner la culture tahitienne et d’aller à la rencontre du public français, qu’il s’agisse de la diaspora polynésienne ou des amateurs de musique du monde", explique le groupe dans un communiqué.



Un vlog documentaire suivra l’intégralité de cette aventure musicale en métropole. Entre coulisses, moments de vie, scènes de concert et rencontres, Pepena invite son public à vivre la tournée comme s’ils y étaient.



Les contenus seront diffusés sur leurs réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook, YouTube) avec une visibilité étendue en Polynésie, en France et à l’international.

