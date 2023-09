​Passez vos demandes de contrôles à la CTC

Finances. La Chambre territoriale des comptes propose aux Polynésiens d'envoyer leurs demandes de contrôles de l'action publiques en Polynésie française.





A partir du 6 septembre et jusqu’au vendredi 6 octobre 2023, les personnes intéressées peuvent suggérer des thèmes de contrôle à votre Chambre Territoriale des comptes de la Polynésie française. Après le succès de l’édition 2022, la campagne de participation citoyenne de la Cour des comptes s’élargit ainsi au réseau des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) pour faire émerger des sujets au cœur de vos préoccupations.



Actrice reconnue de la démocratie locale, la CTC de la Polynésie française présidée par Jean- Luc Le Mercier, veille au bon emploi de l’argent public et participe à l’information des citoyens.



A ce titre, elle examine la gestion de 123 collectivités territoriales et organismes soumis à la comptabilité publique, représentant un poids financier annuel de plus de 567 milliards de francs. Elle peut également contrôler toute entité recevant de l’argent public.



Cette année, vous pouvez l’aider à enrichir son programme de travail, en proposant des sujets de contrôle sur la plateforme dédiée des juridictions financières :

L’élargissement aux CRTC de la campagne de participation citoyenne de la Cour des comptes, dont la première édition s’est tenue en 2022, permettra à notre institution de se rapprocher encore davantage des préoccupations des habitants de la Polynésie française.

Les premiers rapports de la Cour des comptes issus des propositions citoyennes ont d’ailleurs été publiés en juillet 2023 :



Du choix des sujets à l’accompagnement dans la démarche : coconstruire avec vous

