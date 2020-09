​Passation de pouvoirs à l'IEOM

L'expérience de la crise de 2008 peut-elle nous servir pour passer plus facilement la crise actuelle ?



Je pense que oui et c'est l'intérêt de cette étude. On voit que ce qui a été un foyer de la crise et sa durée, cinq ans entre 2008 et 2013, c'est justement le manque de réaction d'agents et d'acteurs économiques pendant cette période-là. Notamment, une politique de restriction budgétaire qui a été extrêmement sévère et castratrice. Ce que l'on voit avec la nouvelle crise qui est inédite par son ampleur – Nous avons une perte de PIB égalant en un an celle que nous avions connu sur cinq ans –, c'est la réaction des autorités aussi bien de l'État, du Pays mais aussi des autres acteurs économiques comme les banques et l'IEOM. Au contraire de la précédente crise, c'est d'avoir des politiques publiques plutôt de soutien massif aux emplois, aux entreprises qui a permis jusqu'à présent de réduire l'impact qu'aurait dû avoir cette crise si nous n'étions pas dans une configuration aussi dynamique.



La Polynésie est donc en théorie mieux armée pour affronter la crise avec l'expérience de 2008 et la rapidité d'action des pouvoirs publics ?



Tout à fait, je pense que, non seulement nous sommes mieux armés mais aussi en s'inspirant de ce qui se passe ailleurs en métropole et des politiques qui ont été développées à l'étranger (...) mais au-delà de ça on voit bien que c'est en étant réactif que l'on arrive à réduire l'impact de ces crises.



La Polynésie a mis à peu près 10 ans pour retrouver le niveau de 2007, quelles sont les perspectives pour retrouver le niveau de 2019 ?



Justement on a aussi tiré les leçons. Pourquoi cela a-t-il duré aussi longtemps ? C'est l'intérêt de cette étude-là. Je pense qu'il ne faut pas que cela dure aussi longtemps. Nous avons aujourd'hui un monde numérisé qui permet de pouvoir trouver des alternatives parfois rapides à des problématiques lourdes. Bien évidemment notre reprise va dépendre de l'économie touristique, c'est un vecteur très important de la construction de notre PIB. Ce marché, nous espérons qu'il reprenne l'année prochaine une fois la pandémie contenue ou du moins maitrisée. Ce marché doit reprendre. Les professionnels parlent de retrouver une année identique à 2019 en 2022-2023.



Un regard sur l'action de l'IEOM que vous quittez mercredi ?



Je quitte l'IEOM en étant fier de ce que l'IEOM a fait ces derniers temps notamment en matière de politique monétaire. Alors que nos encours de prêts aux établissements de crédits étaient de l'ordre de 10 milliards de francs, ici en Polynésie nous sommes passés de 10 à 70 milliards en l'espace d'un an. On a procuré aux banques de la place des moyens de pouvoir financer les entreprises notamment les prêts garantis par l'État puisque 40 à 50 milliards de prêts ont été à ce jour accordés aux entreprises. Cela permet bien évidemment de soutenir l'activité et l'emploi.