​Pass vaccinal : Qui sera concerné

Tahiti, le 1er février 2022 – En Polynésie, le pass vaccinal concernera toutes les personnes âgées de plus de 16 ans pour les transports interinsulaires et certaines activités listées par l'État et le Pays.



Dans un communiqué commun État-Pays, les autorités polynésiennes ont précisé mardi les conditions de l'instauration du pass vaccinal à compter du 8 février prochain. Un pass vaccinal qui concernera toutes les personnes âgées de plus de 16 ans. À compter de cette date, le résultat de test négatif (PCR ou antigénique) ne pourra plus être utilisé pour accéder aux activités et lieux soumis au pass vaccinal. Il faudra donc justifier soit d’un schéma vaccinal complet, c’est-à-dire comprenant la dose de rappel lorsqu’elle est requise, soir d’un certificat de rétablissement, d'au moins 11 jours et de moins de 4 mois, soit d’un certificat de contre-indication pour les personnes concernées.



Le pass vaccinal consiste en la présentation d’une preuve sanitaire numérique, via l’application "TousAntiCovid", ou papier. Il se présente impérativement sous la forme d’un QR Code permettant de sécuriser les informations. La présentation du carnet de vaccination ne suffit pas à attester de son schéma vaccinal complet, précisent les autorités. Le pass sanitaire continuera cependant à s’appliquer pour les enfants de plus de 12 ans et deux mois et de moins de 16 ans, ainsi que pour l’accès (visites, consultations et soins programmés) aux établissements hospitaliers et aux cliniques à partir de 12 ans et 2 mois.



Les activités concernées



Dans le prolongement du pass sanitaire actuellement en vigueur, le pass vaccinal devra être présenté dans les discothèques, les pirogues à bringues, les salons et foires de plus de 50 exposants, les fêtes foraines de plus de 30 stands ou attractions, les activités et évènements culturels, artistiques, dansants et festifs qui sont organisés dans les établissements recevant du public concernés comme les chapiteaux, les salles de spectacle et de concert, les salles de réunion et dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public.



Le pass vaccinal devra également être présenté au transporteur pour accéder aux transports inter-îles aériens et maritimes au départ des îles du Vent vers les archipels. À titre dérogatoire, les déplacements pour motifs impérieux d'ordre familial ou de santé pourront néanmoins être effectués sous la double condition d’un test négatif de moins de 24 heures et la présentation d’un motif impérieux valide au transporteur. Il s’agira par exemple d’assister aux obsèques d’un proche, à un mariage ou à une naissance, de revenir à son domicile principal, d’exercer son droit de visite pour les enfants, d’un examen médical, ou d’une situation d’urgence exceptionnelle dûment justifiée. Concernant les trajets du quotidien, comme par exemple pour la navette entre Moorea et Tahiti, le pass vaccinal ne sera pas exigé.



Dans leur communiqué, le haut-commissaire et le président du Pays insistent pour rappeler que le pass vaccinal "permet de continuer à se protéger dans la durée en limitant les risques de contamination au Covid-19 tout en permettant la poursuite des activités. Son utilisation organise ainsi un retour progressif à une vie normale en complément des protocoles sanitaires propres à chaque secteur". Ils précisent que les conditions d’application du pass vaccinal seront "adaptées en fonction de l’évolution des indicateurs sanitaires en Polynésie française au cours des prochaines semaines".