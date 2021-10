​Pass sanitaire, pourquoi ça traîne

Tahiti, le 11 octobre 2021 – Mis en place en métropole et en Nouvelle-Calédonie, le pass sanitaire "espéré" pour début octobre en Polynésie française devra finalement attendre au moins la fin du mois. La faute à un problème juridique d'attente d'une "ordonnance" du gouvernement central à Paris pour permettre la "validité des systèmes d'information de lutte contre l'épidémie".



Déployé depuis juillet en métropole, instauré lundi en Nouvelle-Calédonie, le pass sanitaire n'est toujours applicable en Polynésie française… Et ce n'est pas faute de volonté politique au fenua. Le 2 septembre dernier, le haut-commissaire Dominique Sorain annonçait "espérer" la mise en place du pass vaccinal "début octobre", quand le ministre de la Santé Jacques Raynal confiait que le Pays planchait sur un tel dispositif depuis le mois de juillet. En Nouvelle-Calédonie comme sur le territoire hexagonal, ce pass sanitaire a permis la reprise de secteurs d'activités particulièrement touchés par la crise sanitaire comme les salles de sport, mais aussi plus généralement les bars, restaurants, boîtes de nuit, musées ou établissements culturels…



"Problème juridique"



Mais alors pourquoi ce pass sanitaire n'est-il pas encore applicable en Polynésie ? Pour des raisons d'ordre juridiques, répondent les services du haut-commissariat. Pour contextualiser, la mise en place du pass sanitaire a posé dès le départ un problème de "bases de données". Les bases de données locales centralisant les statuts vaccinaux ou les tests réalisés étant incompatibles avec celles utilisées au niveau national. Résultat, impossible de "décalquer le dispositif national", avait prévenu le haut-commissaire début septembre. Deux choix se sont alors posés pour les autorités polynésiennes : Passer par la base de donnée nationale ou adapter une base de donnée locale. Le choix s'est porté sur la création de deux bases de données locales, principalement pour des raisons financières. Selon nos informations, le passage par la base de données nationale aurait coûté plusieurs dizaines de millions de Fcfp au Pays… Deux bases de données ont ainsi été créées localement : "Vaxi" pour le statut des personnes vaccinées et "BioCovid" pour les tests réalisés.



Sauf qu'un problème juridique est venu se poser. En Polynésie française, la "validité des systèmes d'information de lutte contre l'épidémie" doit nécessairement passer par une validation de l'Etat. Le problème avait été soulevé en commission au Sénat par l'élue polynésienne Lana Tetuanui le 8 septembre dernier. "Le ministre a pris l'engagement de régler cette question par ordonnance", avait expliqué à l'époque la sénatrice, laissant entendre néanmoins que cette solution ne lui plaisait pas beaucoup en raison de l'inconnue sur les délais pris par le gouvernement central. "Je ne suis pas une fervente adepte des ordonnances", avait tonné Lana Tetuanui à l'époque, "parce qu'entre ce que nous demandons et ce qui arrive, je sursaute la plupart du temps". Et pour cause, les services du haut-commissariat en Polynésie confirmaient lundi soir que "le ministère des Outre-Mer et le ministère de la Santé ont engagé la préparation d'une ordonnance et l'adaptation des textes réglementaires pour permettre l'utilisation du pass".



Pas avant fin octobre



Reste la question de savoir comment les Calédoniens se sont débrouillés pour mettre en place un pass sanitaire de leur côté ? Difficile lundi d'avoir une réponse précise sur le sujet. A Papeete, les services de l'Etat mettaient en avant la "différence statutaire et institutionnelle" avec la Nouvelle-Calédonie. En attendant, on assurait également côté Etat que le "travail juridique est engagé depuis plusieurs semaines" et surtout on précisait qu'il ne "pourrait aboutir" que "fin octobre". Pas de pass sanitaire au fenua d'ici là !