​Pas de prix mais une belle virée cannoise pour Pacifiction

Tahiti, le 28 mai 2022 – Présenté en sélection officielle à Cannes et acclamé par la critique, le film d'Albert Serra entièrement tourné en Polynésie, Pacifiction - Tourment sur les îles, n'a finalement pas été primé au festival. La société Archipel production, qui l'a co-produit, a cependant rappelé au terme de la cérémonie que ce long-métrage avait "fait sensation" sur la croisette.



La 75ème édition du Festival de Cannes s'est achevée vendredi soir avec la remise de la Palme d'or au réalisateur suédois, Ruben Östlund, pour son film Sans filtre. C'est la deuxième fois que le réalisateur obtient le graal du cinéma français alors qu'il avait déjà été primé en 2017 pour The Square. Sélectionné en compétition officielle, le film de l'Espagnol Albert Serra, Pacifiction - Tourment sur les îles, entièrement tourné en Polynésie et co-produit par le français Idéale Audience Group et le polynésien Archipel Production, n'a finalement pas obtenu de prix. Lors de sa présentation jeudi, ce long-métrage, dans lequel ont tourné trois acteurs polynésiens, Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun et Mickaël Voutor, avait pourtant fait l'objet de critiques élogieuses. Le Monde, Les Inrockuptibles ou encore Télérama, avaient salué la prestation de l'acteur principal, Benoît Magimel, et encensé le scénario qui porte sur la situation d'un haut-commissaire muté en Polynésie pour éteindre la rumeur de la reprise d'essais nucléaires.



Dans un post diffusé sur sa page Facebook samedi matin, Archipel production indique que l'équipe du film n'est pas déçue. Loin de là, elle rappelle que Pacifiction - Tourment sur les îles "aura fait sensation sur la Croisette, aura eu une très belle vie" et "sera vendu dans le monde entier et programmé dans d'autres festivals prestigieux". La boîte de production note, à juste titre, que cette virée cannoise a "réussi à démontrer que notre fenua est crédible dans ce monde prestigieux qu’est le 7ème art".