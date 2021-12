​Pas de pass, pas de salon

Tahiti le 1er décembre 2021 - Le quatorzième salon Te Noera a te Rima'ī vient d'ouvrir ses portes, ce mercredi 1er décembre, jour de l'application du contrôle des pass sanitaire. À l'entrée du parc expo de Mamao, si certains visiteurs étaient en possession de leur pass sanitaire, d'autres ont dû faire demi-tour.

La 14e édition du salon Te Noera a te Rima'ī a été inaugurée ce mercredi 1er décembre, jour du début de la mise en application du contrôle du pass sanitaire au fenua. L'événement comptant plus de 50 stands, la présentation d'un pass ou d'un carnet de vaccination est demandée à chaque visiteur. Hier, si certains visiteurs pouvaient présenter leur pass sanitaire aux quatre guides sanitaires de la ville Papeete postés à l'entrée du parc expo de Mamao, d'autres ont dû faire demi-tour.



MOINS D'EXPOSANTS



Nathalie Teariki, présidente du comité organisateur se réjouit de la réouverture de cette exposition et regrette en même temps qu'il n'y ait pas assez de stands pour tous les artisans, mesure sanitaire oblige. En effet, seule une soixantaine d'exposants venue de chaque archipel, au lieu d'une centaine à l'accoutumée, peuvent présenter leurs produits en vannerie, bijouterie, sculpture et textile.