

​Pas de Starlink à Rapa décide le tribunal administratif

Tahiti, le 12 mai 2026 - Pas de Starlink à Rapa. Ni par voie législative après le camouflet du texte présenté ce mardi matin par le gouvernement (voir par ailleurs), ni par les tribunaux.





Le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ce mardi la demande d’un usager de pouvoir commander de façon légale un kit Starlink pour l’installer à Rapa et de faire reconnaître son utilisation en l’attente de solutions institutionnelles réellement opérationnelles. Sa demande, refusée par la Direction générale de l’économie numérique (DGEN), n’a pas été entendue par le tribunal alors que le requérant faisait valoir que “son kit de connexion satellitaire Starlink acquis en France lui permettrait, depuis Rapa, île très isolée, de maintenir un lien avec ses proches dont une partie vit en France, d’accéder à l’information et à l’actualité du monde extérieur et de rompre l’isolement aggravé par l’absence d’infrastructures de communication fiables”.



Dans sa décision, le tribunal administratif va dans le sens de la DGEN qui estimait que “l’équipement en question était en capacité de fournir un moyen de contourner directement ou indirectement les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation”.



Ironie de l’histoire, le tribunal motive pour partie sa décision par l’arrivée “de futures réglementations” amenées à “encadrer de manière spécifique l’utilisation d’équipements satellitaires au sein de la collectivité territoriale”. Des textes qui étaient rejetés par l’assemblée au même moment.



Pas d’autorisation ni d’importation de Starlink pour cet abonné qui devra faire autrement et qui ne pourra pas non plus faire avec la nouvelle offre Vini qui, heureuse coïncidence, est tombée pile ce mardi matin, proposant la technologie Oneweb pour les archipels éloignés, dont Rapa n’est pas encore éligible.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 12 Mai 2026 à 18:20 | Lu 1178 fois



