

​Papeno’o : circulation suspendue au PK 21,500

Tahiti, le 11 mai 2026 – Après l’éboulement de samedi au PK 19,500, cette fois-ci, c’est un falcata qui menace de tomber sur la route territoriale au PK 21,500, où la circulation est suspendue pour des raisons de sécurité.





La vigilance orange pour fortes pluies continue de faire des dégâts à Papeno’o. Après l’éboulement de samedi au PK 19,500, ce lundi, c’est un falcata qui menace de tomber sur la chaussée au PK 21,500. La route territoriale est donc temporairement fermée à la circulation depuis 16h40 dans cette zone. Un responsable de la Direction de l’équipement (DEQ) est sur place pour évaluer la situation avec la police municipale et les pompiers de Hitia’a o te Ra.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 11 Mai 2026 à 17:19 | Lu 690 fois



