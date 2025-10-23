

​Papeete fête l’abondance pour Matari’i i ni’a

Tahiti, le 20 novembre 2025 - Papeete a vibré ce jeudi 20 novembre au rythme de la première célébration officielle de Matari’i i ni’a, une journée désormais reconnue comme jour férié, et qui marque le début de l'année dans la culture traditionnelle polynésienne en phase avec le lever de la constellation des Pléiades.



Près de 1 700 participants et plus de 5 000 spectateurs ont assisté aux cérémonies et au grand défilé de chars fleuris sur le boulevard Pōmare. Une célébration qui a mis en lumière la mer poissonneuse et l’abondance agricole et qui marque le début de l’année dans la culture traditionnelle polynésienne.



Un grand moment de partage et d’enthousiasme et ce, sans la pluie. La soirée s’est poursuivie avec les concerts de Nohorai, auteur de la chanson officielle 2025, Sissa-Sué Okota’i et le Royal Band, avant un bal populaire et des feux d’artifice. Samedi, Tautira devait prendre le relais avec une journée culturelle rythmée par des danses, des chants, des ateliers et ponctuée par le rituel du ‘ava, suivis d’une observation des étoiles sous la houlette de Christine Briant.



Portée par le Pays, Te Fare Tauhiti Nui et Tahiti Tourisme, cette première édition des festivités de Matari’i i ni’a marque une renaissance des traditions et du lien sacré avec la nature, offrant à la population un moment de communion entre héritage culturel et joie populaire. Associations et communes ont également contribué à l’événement, perpétuant les savoirs ancestraux et le lien sacré entre l’homme, la nature et les étoiles.



Rédigé par Philippe Collignon le Vendredi 21 Novembre 2025 à 07:05 | Lu 426 fois



