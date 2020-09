​Papeete boucle le cycle des rétrocessions CRSD

Tahiti, le 29 septembre 2020 - Le dernier acte de cession par l’État dans le cadre du Contrat de redynamisation des sites de défense a été signé mardi à Papeete. Pour la ville, ce transfert de propriété marque le coup d’envoi d’un important projet de pôle industriel et commercial étudié dans le cadre du plan de renouvellement urbain.



La dixième et dernière opération de rétrocession par l’État dans le cadre du Contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) a été conclue mardi à Papeete, entre le haut-commissaire Dominique Sorain et le maire de Papeete, Michel Buillard. Il s’agit de la cession à l’euro symbolique d’une zone de hangars de 8 999 mètres carrés (m2), mitoyenne de la base marine en bord de rade de Papeete. Une parcelle d’une valeur estimée de 699,2 millions de Fcfp cédée par l’État à la ville et sur laquelle Papeete planifie la réalisation d’un pôle commercial et industriel qui pourrait voir le jour à l’horizon 2025, moyennant un investissement public-privé de 3,4 milliards de Fcfp.



Le projet qui s’inscrit dans le plan de renouvellement urbain de Papeete a été présenté au haut-commissaire mardi, en marge de la signature de l’acte authentique de cession (voir encadré). Un soutien financier de 234,3 millions de Fcfp par l’État est prévu en complément de ce transfert de propriété à Papeete. La commune estime que les opérations de dépollution et de déconstruction des ouvrages existants sur le site devraient s’élever à 190 millions de Fcfp.



À Tahiti, le Contrat de redynamisation des sites de défense achève avec cette dernière opération la cession de près de 22 ha d’emprises foncières anciennement occupées par les sites de la Défense. Au total le CRSD a concerné la cession de 10 emprises, dont huit au profit des communes de Papeete, Pirae, Arue, Faa’a, Mahina et Taiarapu-Est (Fort de Taravo, Station ionosphérique, Centre d’instruction nautique). Et deux au Pays : la résidence Grand à Pirae et la résidence Mariani à Taravao.



Le Contrat de redynamisation des sites de la Défense (CRSD) fait l’objet d’un accord signé à Papeete, le 22 février 2016, pour une durée de validité de quatre années prolongée par avenant jusqu’au 22 février 2022. Il reste encore 18 mois à tous les projets pour être mis en œuvre.