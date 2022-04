​Paea peu mobilisée

Tahiti, le 10 avril 2022 – Avec seulement 31% de participation au premier tour de la présidentielle, la commune de Paea est parfaitement dans la très faible moyenne polynésienne et ne peut plus se targuer de l'exemplarité prônée en la matière par son ancien tāvana. Un désintérêt qui n'a pas empêché la logique locale du week-end d'être parfaitement respectée sur la commune avec un Emmanuel Macron en tête à 37,3%, devant Marine Le Pen à 20,78% et Jean-Luc Mélenchon à 15,05%.