​Oscar Temaru redépose une liste pour Faa'a

Ce n’est pas l’absence de Tapura ou de Tahoeraa qui a posé problème dans la “Ensemble Tapura, Tahoeraa, Tavini ia Faa'a”. La liste n’a pas été validée à cause de “l’incompatibilité” de l’emploi d’une des colistières d'Oscar Temaru avec les fonctions de conseillière municipale. En effet, Heipua Firuu Maitere, seizième de liste, est secrétaire générale de la Chambre de l'agriculture et de la pêche (Capel).

Contacté, Robert Maker, 1er adjoint au maire et candidat sur la liste d'Oscar Temaru, assure que “ce problème a été réglé. On nous a dit que cette personne, de par son statut, ne pouvait pas être sur la liste car elle travaille pour un organisme financé par le Pays. Il y avait donc une incompatibilité. On ne comprend rien à leur loi. Aujourd'hui c'est rouge et demain ce sera orange. On n'est pas tellement content de l'avoir retirée car elle est jeune et a des compétences”. Cette histoire se termine finalement bien, puisque le problème a été réglé dès mercredi. C'est Maruia Richmond, réalisatrice du court métrage “Tapa'o”, qui remplacera Heipua Firuu Maitere. Robert Maker affirme que pour ce remplacement, ils n'ont eu aucun problème “nous sommes toujours prêts. Et on avait une liste de personne pour la remplacer”.