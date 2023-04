​Onzième titre de championne de France pour Clodyne Yu Hing

Tahiti, le 11 avril 2023 – L'athlète polynésienne Clodyne Yu Hing a remporté ce week-end à Lorient son 11e titre de championne de France d'haltérophilie en catégorie masters.



L'haltérophile polynésienne Clodyne Yu Hing a récidivé ce week-end à Lorient lors des championnats de France Masters de la discipline. Dans sa catégorie des -55 kg, l'athlète s'est offerte rien de moins qu'un onzième titre de championne de France avec une barre à 100 kg, devant un podium national composé de Crystel Lyaudet Mabit en argent avec 92 kg et Jocelyne Coupe en bronze avec 80 kg.



Arrivée la veille de cette compétition réunissant 350 athlètes hommes et femmes, Clodyne Yu Hing a concédé une préparation "médiocre" et regretté d'être passée à deux reprises à côté du record du France. Mais la championne polynésienne a néanmoins "savouré" son nouveau titre obtenu après une "lutte acharnée jusqu'à la dernière barre pour les 12 filles à prétendre au titre".