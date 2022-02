​One ocean summit : le ministre appelle à “océaniser les consciences”

Tahiti, le 10 février 2022- Le ministre de la Culture et de l’Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu est intervenu lors du forum Océan, un patrimoine culturel au One Ocean Summit qui se tient actuellement à Brest. Il y a rappelé les liens profonds entre l'homme et la nature en Polynésie, présenté l'exemple du rahui comme un modèle précurseur de préservation des ressources et vanté les mérites des aires marines éducatives. Enfin, il a appelé à “océaniser les consciences”.



Le One ocean summit, sommet international autour de la préservation des océans, s'est ouvert mercredi à Brest. Le ministre de la Culture et de l’Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, est intervenu dans l'après-midi, lors du forum intitulé Océan, un patrimoine culturel devant un public venu nombreux complété par une assistance qui a suivi le forum en ligne. L'intervention du ministre s'est articulée autour des notions de patrimoine maritime culturel, d'héritage commun et des principaux défis relatifs à sa préservation.



En introduction de son discours, Heremoana Maamaatuaiahutapu a tout d'abord rappelé des concepts polynésiens qui traduisent les liens indissociables entre l'homme et la nature: “Une approche de la nature sans l'humain est impossible à concevoir”, ou ceux entre la terre et l'océan : “Le fenua ne peut être séparé de moana, et vice versa.” Des concepts sur lesquels reposent de nombreuses traditions et coutumes encore appliquées aujourd'hui en Polynésie.



Le modèle du rahui



Il a par la suite évoqué des exemples concrets de préservation de l'environnement que les Polynésiens ont naturellement adopté “depuis la nuit des temps”, comme le rahui, gestion traditionnelle des ressources, régie par “des règles non-écrites, respectées par tous” sans “contrôleur assermenté ou procès verbal”. Le ministre a insisté sur l'importance de préserver le patrimoine culturel avec “des langues, des chants, des danses, des connaissances et des personnes.”



Quant aux exemples innovants qui pourraient répondre aux défis de préservation du patrimoine culturel maritime, “pas de site internet ou d'application mobile” pour Heremoana Maamaatuaiahutapu. Il a plutôt vanté les mérites des Aires marines éducatives (AME), qui permettent de “tout simplement revenir à la source, la culture, l'éducation”. La première AME, mise en place par une école marquisienne à Tahuata en 2012 a maintenant inspiré près de 300 autres.



Des îles déjà confrontées au changement climatique



Enfin, pour conclure, le ministre a déclaré : “À l’heure où nous discutons des océans, de leur importance, de leur gouvernance, de la préservation de notre patrimoine maritime, dans le Pacifique, des îles sont déjà confrontées aux effets du changement climatique (…) Nous, peuples de la pirogue, peuple de l’océan, appelons à océaniser les consciences.”



Le président Édouard Fritch, interviendra quant à lui vendredi pour évoquer des mesures engagées par le Polynésie “pour préserver ses ressources, assurer un développement durable de l’océan qui l’entoure et sanctuariser les espaces menacées”. Il devrait également annoncer de “nouvelles mesures qu’il entend mettre en place pour protéger l’océan, notamment au sein de notre ZEE (zone économique exclusive) toujours plus convoitée.”

La conférence “Blue Climate Initiative” en mai à Tahiti Dans le cadre du One Ocean Summit, le président Édouard Fritch, accompagné du ministre de la Culture et de l’environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et du sénateur Teva Rohfritsch, a rencontré les organisateurs de la conférence Blue Climate Initiative (BCI). La BCI, sponsorisée par la Tetiaroa Society, est un grand programme pluriannuel qui exploite la recherche et l'innovation pour accélérer les stratégies basées sur l'océan afin de lutter contre le changement climatique. Le communiqué du Pays précise que cette rencontre a permis d'aborder l’avancement de l’organisation de la conférence sur le climat qui devrait se tenir en mai 2022 à Tahiti. Cet événement, soutenu par Dick Bailey, rassemblera des personnalités mondiales reconnues pour leurs implications dans la protection de l’océan.

Rédigé par Julie Barnac le Jeudi 10 Février 2022 à 16:17 | Lu 201 fois