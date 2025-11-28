

​Octobre Rose : Pearl Resorts remet 634.000 francs à Amazones Pacific

Tahiti, le 12 décembre 2025 – L’association Amazones Pacific est bénéficiaire de la somme de 634.000 francs récoltée par les hôtels Pearl Resorts en guise de soutien à sa cause, durant Octobre Rose.



Le groupe hôtelier Pearl Resorts a remis la somme de 634.000 francs à l’association Amazones Pacific qui œuvre pour le bien-être des femmes victimes du cancer.



Dans le cadre d’Octobre Rose, cinq des hôtels de ce groupe ont en effet proposé à leurs clients un mocktail solidaire nommé “Tino Nehenehe”. Une infusion Aquasummer de thé vert au jasmin bio, avec de la menthe fraiche, du sirop d’hibiscus, du jus de pamplemousse et de citron frais et du Sprite.



À chaque commande de cette boisson sans alcool, 50 % du prix était directement reversé à l’association Amazones Pacific pour soutenir ses actions de prévention et d’accompagnement contre le cancer en Polynésie française.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Vendredi 12 Décembre 2025 à 13:50 | Lu 193 fois



