​Nuku Hiva : journée verte au lycée bio

Nuku Hiva, le 21 octobre 2021 - À l’occasion de la 15e édition de sa Journée verte, le lycée agricole Saint-Athanase de Nuku Hiva, qui forme des étudiants jusqu’au bac professionnel, a ouvert ses portes au public mardi pour une visite écoresponsable participative.



Sous l’impulsion du responsable du lycée agricole de Nuku Hiva, le frère Rémy Quinton et son équipe éducative, ont organisé mardi la traditionnelle Journée verte de l’établissement sur le thème Zéro déchets. À cette occasion, les élèves des écoles primaires des vallées de Aakapa et Taipivai de Nuku Hiva étaient invités à venir découvrir les nombreux stands installés sur les terres du lycée.

Cette journée avait pour but de montrer au plus grand nombre le travail des étudiants du lycée mais aussi et surtout de mettre en valeur l’évolution du travail de l’établissement en matière d’agriculture responsable et notamment de tri efficace des déchets.

Si l’agrosystème de l’établissement, les cultures hydroponiques et en sol, la multiplication des fruitiers, l’apiculture ou encore les plantes à associer faisaient partie des visites pédagogiques possibles, l’attrait particulier de cette journée se trouvait dans les ateliers participatifs relatifs au tri des déchets, initiés par les élèves et leurs professeurs.



Ainsi des animations spécialement pensées pour les enfants de 3 à 11 ans étaient proposées dans les domaines du sport, de la peinture végétale, du recyclage des déchets agricoles, de l’utilisation de contenants réutilisables pour des semis, de la fabrication des bio pesticides et du compost, ou encore du tri de déchets. Une journée verte pour prendre conscience de la nécessité d’être un écocitoyen au quotidien, avec trois mots d'ordre à retenir : réduire, réutiliser et recycler.

Premier établissement du fenua reconnu en agriculture bio



Pour le frère Rémy Quinton, directeur du lycée agricole, cette journée correspond parfaitement à l’état d’esprit global de l’établissement : “En effet, explique-t-il, nous sommes dans une démarche écocitoyenne depuis 2017. Nous avons ce souci, grâce à la réforme du bac professionnel CGEA [conduite et gestion d’une entreprise agricole], de développer des techniques agroécologiques. C’est une belle image de marque que nous avons mis en œuvre grâce à la labellisation en agriculture biologique car nous allons être, très prochainement, le premier établissement du fenua à être reconnu en agriculture bio. Je félicite à ce sujet mon équipe enseignante car ensemble nous devons être un modèle pour montrer à notre jeunesse des Marquises comment on peut utiliser toutes nos ressources et toute la nature à notre disposition pour pouvoir être autonome sans avoir besoin de l’extérieur.”





