​Nuihau Laurey : "Il faudra renouveler notre classe politique"

Tahiti, le 1er mars 2021 – Alors que A Here ia Porinetia a débuté la semaine dernière ses tournées communales à Tahiti, le représentant non inscrit, ancien vice-président et sénateur, Nuihau Laurey, détaille dans une interview à Tahiti Infos le positionnement de son mouvement politique, expose ses divergences avec le Tapura d'Edouard Fritch et confirme sa volonté de présenter des candidats aux législatives de 2022 et aux territoriales de 2023.



Votre mouvement politique A Here ia Porinetia a entamé la semaine dernière une série de "tournées dans les communes". Quel est l'objectif de ces réunions ?



"Tout d’abord, ce ne sont pas des grandes réunions publiques. Ce sont des réunions d’informations auprès de personnes qui se sont manifestés depuis plusieurs mois pour comprendre notre démarche politique, réfléchir à la crise sanitaire et économique qui nous touche et apporter des propositions pour en sortir."



Quel est le positionnement politique de A Here ia Porinetia ? Vous rassemblez aujourd'hui des élus autonomistes, mais en quoi vous différenciez-vous du Tapura huiraatira d'Edouard Fritch ?



"Nous pensons que le président Fritch n’a pas compris à quel point cette crise doit nous amener à changer notre vision de la Polynésie. Nous avions proposé une gestion radicalement opposée de la crise en suggérant un emprunt massif pour soutenir le tourisme tout en permettant au reste de l’économie de fonctionner. Nous avions cité les exemples de la Nouvelle Calédonie ou de la Nouvelle Zélande qui avaient fait des choix comparables. Le président avait rejeté violemment l’idée d’un emprunt pour changer d’avis quelques mois plus tard alors que la situation avait déjà dégénéré. Aujourd’hui il nous propose un plan de relance qui change tous les mois et qui comprend en réalité tous les projets qui figuraient déjà dans les budgets du pays de 2018, 2019 et 2020. Le président répète sans arrêt que plus rien ne sera jamais comme avant et il nous propose les vieilles recettes d’avant, investissements publics traditionnels, emplois aidés à connotation politique, subventions, tout cela aiguillé par le fait du prince. Nous pensons que notre économie doit être libérée de nombreux freins administratifs et fiscaux, que notre administration doit être réduite à ses missions essentielles pour coûter moins cher et pour permettre à tous les polynésiens qui le souhaitent de créer des activités, des emplois, d’entreprendre. Nous pensons qu’il est nécessaire de repenser la relation entre le gouvernement et les communes pour que celles-ci soient plus libres financièrement de leurs choix et que les subventions du pays ne soient plus un instrument de soumission politique. Nous ne pouvons plus être une économie publique, subventionnée, dirigiste qui étouffe probablement sans s’en rendre bien compte de nombreuses initiatives qui sont pourtant la source de notre développement futur."