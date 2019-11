​Nucléaire : Le Civen demande plus de dossiers

Le Conseil d’orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaire (Coscen) s’est réuni mardi après-midi à la présidence, en présence de Alain Christnacht, le président du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen).

Au cours de la réunion, Alain Christnacht, Anne Flüry-Hérard et Blandine Vacquier, deux médecins membres du Civen, ont présenté l’évolution de l'autorité administrative indépendante en charge de l'instruction des demandes de réparation faites sous l'égide de la loi Morin, et des conditions d’indemnisation des victimes.Alain Christnacht a rappelé que, depuis 2010, le Civen a traité 311 demandes d’indemnisation. Entre 2012 et 2017, seules 11 demandes avaient reçu une issue favorable, tandis qu’entre le 1er janvier 2018 et aujourd’hui, 110 personnes ont fait l’objet d’une proposition d’indemnisation.Interrogé sur le seuil d’1 millisievert, Alain Christnacht a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un seuil bloquant : 60% des dossiers retenus sont en dessous de ce seuil, tandis que d’autres éléments d’analyse ont été pris en compte.Le président du Civen et les associations ont en outre fait le constat du nombre peu élevé de demandes d’indemnisation et ont pris acte de la nécessité de mieux informer la population.Dans cette perspective, le rapport de la commission Egalité Réelle Outre-mer (Erom) rendu public en novembre 2018, recommandait la création d’un guichet unique en Polynésie française, chargé d’apporter le soutien des services du Pays et de l’Etat, en lien avec les associations de soutien aux victimes, notamment dans la constitution des dossiers des malades ou de leurs ayants-droits.Le Coscen est une commission administrative du Pays chargée de faire toute proposition au gouvernement afin d’évaluer l’impact sanitaire et environnemental des essais nucléaires survenus en Polynésie française. Présidée depuis 2016 par Edouard Fritch, cette commission est composée de 20 membres, parlementaires polynésiens, représentants des institutions du Pays et des associations de défense des victimes du nucléaire.