Tahiti, le 5 mai 2021 – Le conseil des ministres a pris mercredi un arrêté imposant de nouvelles restrictions sur la vente d'alcool.



Comme annoncé la semaine dernière, le conseil des ministres a pris mercredi un nouvel arrêté réglementant la vente d’alcool en Polynésie française. Une décision qui fait suite à l'annulation par le tribunal administratif des premières restrictions imposées par le Pays pendant la crise Covid, puis à la réunion récente avec certains tavana demandant le retour de ces restrictions.



Ainsi, sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française, la vente des boissons alcooliques et les boissons d’alimentation non réfrigérées est autorisée aux seuls horaires suivants :



- du lundi au vendredi : de 8 heures à 18 heures ;

- les samedi, dimanche et jours fériés : de 8 heures à 12 heures.



Par ailleurs, la vente de boissons alcooliques et de boissons d’alimentation réfrigérées est totalement interdite sur l’ensemble du territoire.