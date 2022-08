​Nouvelle option ‘ōrero au lycée Diadème

Tahiti, le 17 août 2022 – L’option ‘ōrero est désormais proposée au lycée Diadème Te Tara O Maiao de Pirae en classe de seconde. Trois heures sont consacrées chaque semaine à cette matière qui peut compter dans les notes du baccalauréat.



Le lycée Diadème Te Tara O Maiao de Pirae a ouvert l’option ‘ōrero en classe de seconde, cette rentrée. Elle sera progressivement étendue jusqu’en Terminale. Celle nouvelle matière propose aux élèves de développer leurs compétences orales en langues polynésiennes en pratiquant l’art de l’éloquence, mais également d’apprendre à faire des discours en public, à porter sa voix et à gagner en confiance.Des acteurs et des professionnels de l’art oratoire interviendront chaque semaine en support de l’action menée par l’enseignant et des projets seront mis en place tout au long de l’année, dont des spectacles. Cette matière, dispensée 3 heures par semaine, compte pour le contrôle continu du baccalauréat. Informations et inscription par e-mail [email protected] ou au 40.54.26.00.

