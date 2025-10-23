

​Nouvel appel à projets Ora Maita’i

Tahiti, le 17 novembre 2025 – Soutenir financièrement des actions de promotion et de prévention de la santé portées par des structures associatives ou publiques, c’est l’objectif de l’appel à projets Ora Maita’i 2026 lancé par la Direction de la santé. Pour cette sixième édition axée sur dix thématiques, les enveloppes pourront atteindre jusqu’à un ou 10 millions de francs selon les profils. Une réunion d’information est programmée le 8 décembre, tandis que la date butoir de candidature en ligne est fixée au 23 décembre.





Le ministère de la Santé en charge de la prévention a annoncé le lancement de la sixième édition de l’appel à projets Ora Maita’i, ce lundi. Coordonnée par la Direction de la santé, cette opération “vise à soutenir les initiatives locales de promotion et de prévention en santé portées par des structures associatives et publiques, qui développent des actions de proximité en faveur du bien-être de la population”, est-il précisé dans le communiqué. Parmi les conditions énoncées, ces initiatives doivent présenter “un impact mesurable et durable” sur la santé des Polynésiens, mais aussi “prendre en compte les inégalités sociales”.

​Dix thématiques ciblées

Les thématiques prioritaires pour l’année 2026 concernent la lutte contre les addictions, l’obésité, les cancers et les infections sexuellement transmissibles. D’autres sujets importants sont également éligibles : la santé mentale, l’éducation thérapeutique du patient, les 1.000 premiers jours de vie, le sport-santé et l’éducation à la vie affective et sexuelle, auxquels s’ajoute la formation des professionnels. Le soutien financier est “adapté” au profil des structures, soit jusqu’à un million de francs pour les nouvelles associations ou les associations en sommeil, ou jusqu’à 10 millions pour les associations sans fonds propres. Chaque structure peut déposer jusqu’à deux projets sous réserve de pouvoir les mener dans les délais impartis.



Les projets devront présenter les besoins identifiés, le public cible, des objectifs clairs, les modalités de réalisation (actions concrètes, calendrier prévisionnel, moyens mobilisés), les difficultés à prendre en compte, les partenariats éventuels ou encore les modalités de pilotage, de suivi et d’évaluation. Afin de répondre aux questions relatives aux modalités de candidature via le formulaire en ligne, une réunion d’information à l’intention des porteurs de projets se tiendra le lundi 8 décembre prochain, de 15 à 17 heures, dans les locaux de la Direction de la santé et à distance en visioconférence. La date butoir de dépôt des dossiers est fixée au mardi 23 décembre.

Infos pratiques Plus d’infos par téléphone au 40.46.61.94. Assister à la réunion d’information :

Soumettre un dossier de candidature : Assister à la réunion d’information : [email protected] Soumettre un dossier de candidature : www.service-public.pf/dsp/appel-projets-ora-maitai-2026/

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 17 Novembre 2025 à 14:24




