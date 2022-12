​Nos jeunes Aito au tournoi "Continental" du handball

Tahiti le 13 décembre 2022 – Les “Aito de la nouvelle génération” sont revenus lundi des îles Cook avec en poche le trophée de l'IHF Trophy U18 du Continent Océanien. Cette première place leur ouvre les portes au tournoi “Continental” l'an prochain.



Les “Aito de la nouvelle génération”, au nombre de 14, sont revenus au fenua lundi. Ils ont participé au tournoi IHF Trophy du continent océanien qui a eu lieu aux îles Cook. La Nouvelle-Calédonie, les Cook, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Tonga et la Polynésie se sont affrontées lors de cette compétition organisée par la fédération internationale. Pour une victoire tahitienne.



La coach de l'équipe Nathalie Barff explique que c'est la première fois qu'une équipe du fenua participe dans la catégorie U18 –“avec des bébés quand même de 14 ans”– au lieu de U20 auparavant. La tâche n'a pas été facile pour la commission technique. Elle explique : “On vient de loin, c'est une équipe sur laquelle pas grand monde ne misait. Cela a été un travail de longue haleine pour nous, car parmi ces jeunes, il y en avait qui n'avaient pas les bases”. Mais même si la préparation a été difficile, autant pour les jeunes que pour le staff, le résultat est là. “Il y en a beaucoup qui ont pleuré. Mais je suis très fière car le travail a porté ses fruits”.



Sur les 14 aito présents lors de ce tournoi, Vaipuahere Barff a rejoint l'équipe aux îles Cook puisqu'il est inscrit en sport études en Nouvelle-Calédonie. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi. “Il a survolé le tournoi dès le premier jour” s'émeut sa coach et mère Nathalie Barff. “Ce dont on est vraiment fier, c'est qu'il n'a que 15 ans et a joué face à des joueurs de 18 ans”. Le gardien, Eldad Tauraa, ne démérite pas non plus : “Il a fait une magnifique prestation lors de ce tournoi, c'est grâce à lui qu'on a gagné”.



“On est très fier”



Terminer champion de l'Océanie au tournoi IHF Trophy ouvre donc la porte du tournoi intercontinental à l'équipe. Il aura lieu l'an prochain et pour ce qui est du lieu, il n'a pas encore été déterminé. Mais plusieurs Pays sont en lice pour accueillir ce tournoi, comme la Grèce, l'Allemagne ou la France. Cette compétition regroupe le champion de chaque continent. “On aurait pu également participer aux mondiaux, mais malheureusement, de par notre convention avec la fédération française, les pays francophones de l'Océanie comme la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ne pouvent intégrer le mondial dans cette catégorie car une équipe de France y est déjà”.



Rappelons que le tournoi IHF Trophy du continent océanien est une compétition mise en place par la fédération internationale. Elle a lieu tous les deux ans pour les garçons et pour les filles. L'année prochaine ce sera au tour de l'équipe féminine d'éclater les scores.