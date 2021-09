​Non, l'ivermectine n'a pas été saisie par les gendarmes en Polynésie

Tahiti, le 6 septembre 2021 – La fausse information s'est propagée en même temps que le virus. Après les Antilles, c'est en Polynésie française que circule désormais une "fake news" sur une saisie d'ivermectine par les autorités. Information démentie lundi.



Deux semaines après les Antilles, la fake news sur la saisie de l'ivermectine s'est propagée en Polynésie française. Sur les réseaux sociaux ce week-end, la même fausse information que celle déjà largement démentie en Martinique à la fin du mois d'août a fait des émules : Les gendarmes auraient saisi les stocks du médicament antiparasitaire présenté par certains comme efficace contre le Covid. "Non. C'est un méga fake de penser, de dire et de partager l'idée que l'ivermectine va être saisie par les gendarmes. D'abord ça ne se fait pas comme ça dans la réalité", explique la pharmacienne de Faa'a, Tautiare Ollivier.



La professionnelle confirme avoir entendu cette "rumeur" circuler dans son officine depuis lundi matin. Mais elle l'assure, rien n'a été tenté par les autorités contre l'ivermectine. "On a, au-dessus des pharmacies, le conseil de l'ordre, le ministère de la Santé et l'Arass. Dès qu'il y a un problème avec un médicament, on reçoit un courrier avec le nom du médicament à retirer et ce sont les grossistes qui récupèrent (ce médicament). En aucun cas, ce ne sont les gendarmes qui viennent saisir. On n'est pas dans un pays totalitaire. On a des structures qui surveillent ce que l'on fait."



La pharmacienne confirme disposer de stocks d'ivermectine, mais explique également que deux de ses trois grossistes habituels sont actuellement en rupture de stock de ce médicament. Un médicament délivré uniquement sur ordonnance pour les patients dont le traitement nécessite cet antiparasitaire, et délivré sur ordonnance "hors autorisation de mise sur le marché" pour ce qui concerne les traitements anti-Covid.