​Noémie Tahiti remet au Pays son clip engagé pour le climat

Tahiti, le 13 décembre 2020 – La jeune chanteuse Noémie Tahiti a remis officiellement vendredi son clip "Dear Mister Presidents" au président Edouard Fritch, à la date anniversaire des cinq ans de l'Accord de Paris sur le climat.



La jeune chanteuse Noémie Tahiti a été reçue vendredi après-midi à la présidence à l’occasion de la sortie de son dernier clip, "Dear Mister Presidents", réalisé par Tevai Maiau et produit par Bigouane Prods, avec le soutien de la DIREN (Direction de l’environnement) et de TFTN (Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture), indique le Pays dans un communiqué. La sortie de ce clip correspond à l’anniversaire de l’Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015, dont l'objectif central est de renforcer la réponse internationale à la menace du changement climatique en maintenant l'augmentation de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. En reconnaissance de son engagement pour l’environnement et partageant le même combat, le Pays a souhaité pouvoir utiliser ce clip pour promouvoir la réduction des gaz à effets de serre lors de ses différentes rencontres internationales, notamment au sein du Forum des Îles du Pacifique et de la Communauté du Pacifique.