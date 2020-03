​Nettoyage et désinfection des bus « renforcé »

Tahiti, le 17 mars 2020 - En application des décisions du gouvernement de la Polynésie française, le ministère de l’Equipement et des Transports terrestres porte à la connaissance du public de l’adoption des mesures préventives d’hygiène et de sécurité pour les agents et les usagers du réseau « Tere Tahiti » de transports en commun de Tahiti.



En raison de la fermeture des établissements scolaires, les transports scolaires seront interrompus à partir du mercredi 18 mars, après les cours du matin jusqu’à la réouverture des établissements scolaires. Le réseau de transport public régulier sur l’île de Tahiti est quant à lui maintenu pour assurer le transport de la population. Des mesures barrières et des actions spécifiques sont engagées par la SAS RTCT et les sous-traitants (NTCE, RTU et TCCO) sur le réseau « Tere Tahiti ».



Une désinfection quotidienne des véhicules du réseau « Tere Tahiti » est ainsi réalisée : des mesures de nettoyage renforcées sont mises en place par l’exploitant, la SAS RTCT et ses sous-traitants pour assurer une hygiène adaptée sur toutes les surfaces de contact (sièges, barres de maintien, valideurs billettiques, boutons d’arrêts). Pour permettre aux usagers d’appliquer les gestes barrières au sein du service de transport public régulier, les véhicules ne seront remplis qu’à la moitié de leur capacité maximale et il est également rappelé aux usagers de maintenir une distance d’au mois un mètre avec les autres usagers mais aussi, dans la mesure du possible, avec le conducteur.



La SAS RTCT, exploitant du réseau est chargée de la communication auprès des usagers du réseau. Le ministère de l’Equipement et des Transports terrestres rappelle à la population que les déplacements de convenance et de loisirs sont à limiter et invite la population à réserver ses déplacements pour aller travailler, faire ses courses, et en cas d’absolue nécessité.