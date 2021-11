​Nana sacs plastique au 1er janvier

Tahiti, le 4 novembre 2021 – Au 1er janvier, tous les sacs plastique seront interdits dans les points de vente en Polynésie française. Commerçants et consommateurs sont donc encouragés à trouver des solutions de remplacement privilégiant les emballages biodégradables ou réutilisables.



L'échéance est proche. Au 1er janvier, les sacs en plastique de tous types seront interdits dans les points de vente de Polynésie française. Si un premier pas avait été franchi en septembre 2020 avec l’interdiction des sacs oxo-fragmentables et des sacs de caisse, cette fois, l'interdiction concerne tous les sacs en plastique : ceux destinés à l’emballage des fruits et légumes ou du pain, les sacs en papier avec fenêtre en plastique destinés à l'emballage des casse-croûtes et les sacs de courses dits "à 100 francs". Cette interdiction ne concerne pas les sacs isothermes destinés à l’emballage des marchandises surgelées, pour des raisons d’hygiène et de respect de la chaîne du froid.



D'autre part, tous les producteurs, importateurs, distributeurs et leurs clients sont invités à rechercher des alternatives 100% biodégradables pour réduire l'utilisation des plastiques à la source.



Enfin, les consommateurs sont encouragés à se présenter en magasin avec leurs propres contenants afin d’être servis à la coupe ou en vrac, comme le prévoit le code de l'environnement. À noter que pour des raisons d'hygiène, les commerçants peuvent refuser les contenants souillés, humides ou inappropriés au contact alimentaire.