​Myrtille Shui, 50 ans de bienveillance au service de Miss Dragon

Tahiti, le 15 mai 2025 - Depuis un demi-siècle, Myrtille Shui incarne l’âme et le cœur du comité Miss Dragon. Infatigable, toujours souriante et d’une gentillesse inégalée, elle a accompagné des générations de candidates, veillant à leur épanouissement avec une générosité et un dévouement sans faille. Véritable rayon de soleil dans l’organisation de cette élection, elle a su transformer chaque obstacle en opportunité et chaque défi en réussite. Aujourd’hui, alors qu’elle tourne une page, son empreinte est là. Retour les 50 ans de dévouement à la réussite de Miss Dragon.



Vous avez consacré 50 ans de votre vie au comité AS Dragon. Quel a été le moteur de cette incroyable fidélité à cet engagement bénévole ?

“Avant tout, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers l’AS Dragon, qui m’a permis de m’épanouir pleinement au sein de l’organisation des élections. Ce long engagement trouve sa source dans ma nature et mon caractère : je suis une femme déterminée, fidèle à ses valeurs et profondément investie dans ce qu’elle entreprend. Chaque élection est unique et apporte son lot de défis, de rencontres et d’émotions. Ce qui me touche particulièrement, c’est l’accompagnement des jeunes femmes dans leur affirmation et leur autonomie. Être témoin de leur envol est une mission exigeante, mais ô combien gratifiante. Ce parcours est riche de belles histoires et de rencontres marquantes. J’aime comparer la vie à un train : on s’y laisse porter au gré des échanges et des liens que l’on noue ensemble. Et s’il y a un voyage que j’ai toujours souhaité prolonger, c’est bien celui de Miss Dragon : un chapitre vibrant et inoubliable.”



Pouvez-vous nous raconter un souvenir marquant ou une anecdote qui symbolise votre parcours au sein du comité Miss Dragon ?

“Parmi toutes les élections auxquelles j’ai participé, ce qui m’a le plus marqué, ce sont les transformations personnelles des candidates. Il n’est pas rare de voir une jeune femme réservée au début, puis, au fil des répétitions et des rencontres, s’ouvrir, prendre confiance et s’épanouir. Certaines sont aujourd’hui des femmes accomplies et engagées dans leur vie professionnelle. Je me souviens d’une élection en particulier où l’une des candidates avait choisi de représenter un pays (le thème de l’élection) avec tout son cœur. Son tableau était d’une grande beauté, réalisé avec l’aide d’un passionné qui nous a généreusement transmis son savoir-faire. Ce genre de collaboration et de transmission, c’est ce qui rend cette aventure si humaine et enrichissante. Miss Dragon, bien plus qu’un concours, est un véritable parcours de vie où naissent des vocations, des amitiés et surtout, où les jeunes femmes prennent pleinement leur place dans le monde.”



Comment avez-vous vu évoluer l’élection de Miss Dragon au fil des décennies ? Quelles sont les plus grandes évolutions selon vous ?

“L’élection Miss Dragon a connu une évolution remarquable au fil des décennies. Avant il n’y avait pas de thème particulier, ni de grands décors. Tout se faisait de manière simple avec beaucoup de cœur, dans un esprit très familial. Aujourd’hui, c’est un événement plus structuré. Chaque édition s’articule autour d’un thème fort, les décors sont réalisés avec soin et on fait même appel aux écoles de danse de Tahiti afin d’enrichir le spectacle. Le déroulement s’est aussi professionnalisé : shooting photos, entretien avec le jury, talent show, diffusion sur écrans géants, vote SMS, retransmission de l’élection en direct depuis cette année. Autre évolution notable : le recrutement. On constate une belle diversité aujourd’hui, un métissage enrichissant qui reflète l’évolution de notre société. Malgré tous ces changements, l’esprit du comité et la volonté de valoriser notre culture restent au cœur de l’élection.”



En tant qu’ancienne première dauphine de Miss Dragon en 1974, comment avez-vous vécu cette expérience et en quoi cela a influencé votre engagement par la suite ?

“Cette élection a été un véritable déclic. Elle m’a donné confiance en moi, m’a permis de faire des rencontres inspirantes et de m’investir profondément dans la vie associative asiatique. Être première dauphine, ce n’est pas seulement porter une écharpe, c’est endosser un rôle et ouvrir la voie à un engagement. Ce jour-là, je me suis dit : ‘Je veux prolonger cette expérience, aider d’autres à la vivre à leur tour’.”



Y a-t-il une personnalité, un événement ou un moment particulier qui vous a marqué et qui vous a inspiré dans votre parcours au sein du comité ?

“Chaque Miss, chaque membre du comité, chaque parent bénévole m’a apporté quelque chose. Au fil des élections, j’ai eu la chance de créer de véritables amitiés avec certaines candidates. Des liens forts et sincères qui perdurent encore aujourd’hui. Leur présence, leur bienveillance et notre complicité ont profondément enrichi mon parcours au sein du comité.”



Que ressentez-vous aujourd’hui en prenant la décision de passer le relais après toutes ces années ?

“C’est un mélange doux-amer. Un pincement au cœur, forcément, mais aussi une immense fierté et une grande joie de voir que la relève est pleine d’idées, d’énergie et de passion. J’accorde et accorderai toujours une importance à cet événement. Miss Dragon, laisse une empreinte indélébile dans mon cœur mais aujourd’hui, je me focalise sur ma vie personnelle. Toute l’organisation que l’élection exige a souvent été une priorité pour moi et aujourd’hui, il fallait que je réapprenne à mener une vie plus calme.”



Quel message souhaiteriez-vous adresser aux générations futures qui perpétueront la tradition et l’esprit du comité AS Dragon ?

“N’oubliez jamais pourquoi vous êtes là : pour célébrer la beauté, oui ; mais surtout l’humain, la culture et l’héritage. Soyez curieux, ouverts et audacieux, mais gardez toujours en tête les valeurs qui nous unissent. Faites rayonner ce comité non seulement par les événements, mais aussi par les liens humains que vous tisserez. Gardez le cap avec exigence, mais aussi avec bienveillance. Et surtout, amusez-vous, car c’est dans la joie que l’on bâtit les plus beaux souvenirs !”



Quels sont vos projets ?

“J’aspire à me recentrer sur d’autres aspects de ma vie, à explorer de nouvelles aventures personnelles. Je souhaite m’engager autrement et plus simplement, me rapprocher des valeurs humaines. Je fais confiance à Dieu pour me guider dans mes projets, car je sais qu’Il a des plans de bonheur pour chacun d’entre nous. Une page se tourne, mais l’histoire continue !”