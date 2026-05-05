

​My Million : Un nouveau ticket polynésien décroche les 100 millions

Tahiti, le 18 mai 2026 – Le tirage EuroMillions – My Million du vendredi 15 mai 2026 aura une nouvelle fois souri à la Polynésie française. Le code My Million d’un des tickets validés au Fenua a en effet été tiré au sort lors de cette loterie internationale ouvrant droit au gain de 100 millions de francs à son détenteur ou sa détentrice.



Le code My Million gagnant est le NT 565 8161. Il s’agit du dixième gagnant My Million en Polynésie française depuis le lancement de ce jeu en 2014.



La probabilité d’être tiré au sort avec My Million est comprise en moyenne entre 1 chance sur 4 000 000 et 8 000 000, selon le nombre de grilles validées. Le gagnant ou la gagnante dispose de 60 jours pour se présenter au Fare Loto afin de toucher son gain.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Lundi 18 Mai 2026 à 18:32 | Lu 511 fois



