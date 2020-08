​Mosimann on fire au Manava

Pour le dernier week-end avant la rentrée scolaire, le DJ franco-suisse Mosimann animera un set au Manava Suite Resort Tahiti le samedi 8 août prochain. Invité par Pulse Event, Radio 1 et Tiare FM, le DJ autodidacte également producteur, chanteur, compositeur, coach The Voice et double disque d'or n'en est pas à sa première prestation en Polynésie. En 2015, il s'était déjà produit à To'ata à l'occasion de la deuxième édition du Tahiti Music Land. Figurant parmi les 10 meilleurs DJs français au monde, Mosimann se nourri d'influence de la "french touch" pour définir son identité artistique. En mars 2016, il avait été élu DJ performer de français de l'année 2015 devant David Guetta et DJ Snake par DJ Mag.L'événement se déroulera entre 17 et 23 heures au Manava, avec en warm-up les DJ locaux Lalaland, Raimana (Temae Records) et T-Unit. Les billets sont en vente à partir de 4 000 Fcfp sur ticket-pacific.pf , dans les magasins Carrefour de Faa'a, Punaauia, Arue et Taravao et à Radio 1 à Fare ute. La soirée, avec vente d'alcool, est interdite aux mineurs.