​Morts sur les routes : Le haut-commissaire juge la situation "très inquiétante"

Tahiti, le 31 mars 2022 – Le haut-commissaire a réagi dans un communiqué à la dégradation "très inquiétante" de la situation sur les routes polynésiennes avec cinq morts en une semaine. Un renforcement des contrôles et un plan d'action sont annoncés.



Après un bilan dramatique de cinq morts en une semaine au fenua, portant à neuf tués le bilan depuis le début de l'année, le haut-commissariat a réagi jeudi dans un communiqué. "Ces accidents concernent notamment les deux-roues (8 tués sur 9), dont les usagers adoptent fréquemment des comportements dangereux pour eux-mêmes (50% ne portaient pas leur casque de manière adéquate) et pour les autres usagers de la route qui peuvent être victimes des conducteurs irresponsables (67% des accidents mortels sont liés à une vitesse excessive)", détaille le haussariat qui juge "très inquiétante" la dégradation de la situation sur nos routes.



Le haut-commissaire demande donc une "prise de conscience immédiate" et appelle tous les usagers de la route "à faire part de la plus grande vigilance et à respecter les règles de sécurité sur la route pour se protéger et protéger les usagers les plus vulnérables" comme les piétons, les cyclistes et les conducteurs de deux-roues notamment. La vitesse excessive, l’alcool ou les stupéfiants sont présents dans plus de la moitié des accidents mortels de la route. Ces pratiques mettent en danger la vie du conducteur, de ses passagers et de tous les usagers de la route.



Contrôles renforcés



L’augmentation de ces comportements à risque n'étant "pas acceptable", les services de l'État annoncent un nouveau renforcement des contrôles de police et de gendarmerie sur les routes pour lutter contre l’insécurité routière. Des contrôles qui "doivent nécessairement s’accompagner d’un renforcement de la responsabilité individuelle des usagers de la route". Enfin, le haut-commissaire annonce qu'un "plan d’action permettant de coordonner les compétences de l’État et du Pays dans les domaines de la prévention et de la répression" sera développé dans les prochaines semaines conjointement avec le président du Pays.