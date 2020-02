​Mort d’un paddleur à Huahine

Tahiti, le 26 février 2020 - Un quadragénaire parti faire du paddle à Huahine a été retrouvé mort mardi après-midi. L’homme, dont on ignore encore les causes de son décès, était installé sur l’île depuis un an.



Un homme a été retrouvé mort mardi après-midi quelques heures après être parti faire du paddle à Huahine, ont rapporté mercredi nos confrères de Polynésie la 1ère. Malgré l’intervention des pompiers de Huahine, du JRCC, d’un hélicoptère de la protection civile et d’un Casa de l’armée, le corps inanimé du quadragénaire a été retrouvé face au marae Manunu.