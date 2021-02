​Moorea à l'heure du yoga et de la méthode Pilates

Moorea, le 3 février 2021 - Cindy Cillier est une des rares professeurs de yoga et de méthode Pilates de l’île; et pour cause, ces deux disciplines sont encore très peu connues de la population polynésienne. Elle propose régulièrement des séances dans le cadre de ses cours ou pendant des événements spécifiques comme à la pleine lune de jeudi dernier. La jeune femme de 27 ans a accepté de se confier à Tahiti infos pour parler des deux disciplines qu’elle enseigne.



Pourriez-vous nous donner votre définition du yoga ?

Le yoga est une très ancienne pratique physique et spirituelle qui a été modernisée et brassée avec plein d’autres choses. Aujourd’hui, il existe plein d’autres styles de yoga. Ce que je fais est du viniyoga. On essaye, pendant 1 heure à 1 heure 30, de passer d’une posture à une autre en faisant le moins de pause possible et en bougeant toujours en étant connecté à notre souffle. C’est la respiration qui va guider le mouvement, ce qui va différer le yoga de la gymnastique classique. On essaie d’écouter notre souffle et de bouger avec lui. Au bout d’un moment, ça nous met presque dans un état de méditation.



Vous aviez effectué une séance de yoga « Full Moon Flow » pour la soirée de pleine lune de jeudi dernier. Y aurait-il un lien entre le yoga et la pleine lune ?

En général, l’objectif du yoga est d’unir les opposés. On peut parfois parler du corps et de l’esprit. Dans le bouddhisme, on parle du Yin et du Yang. Pour le yoga, il y a l’énergie lunaire et l’énergie solaire. Dans nos vies d’aujourd’hui, on est très actif, très pressé,… Du coup, on essaie de célébrer un peu plus le côté lunaire. La pleine lune est aussi est aussi parfois une période qui a tendance à énerver. On essaie donc de faire une séance plus tranquille et plus posée pour permettre aux gens de se détendre.



Quels sont, selon vous, les bienfaits du yoga ?

En général, c’est quelque chose qui peut vraiment aider les gens à se calmer. Le yoga est très bon pour le stress, l’anxiété, le mal de dos, etc. Cela permet aussi de bouger en douceur et de se couper de toute l’agitation qu’il peut y avoir à la maison. On prend une heure pour être tranquille.



Comment avez-vous décidé d’être professeure de yoga ?

Au début, j’avais pratiqué pour les étirements. Je me suis rendu compte ensuite que ça m’apportait beaucoup plus, notamment avec les exercices de respirations. J’en ai pratiqué de plus en plus toute seule en regardant des vidéos. Par la suite, je me suis formée avec des livres et des vidéos avant de poursuivre par une formation de teacher training. C’était une formation labellisée par l’association Yoga Alliance. J’ai enchainé ensuite par une formation sur le Pilates que j’ai suivie à Amsterdam.



Pourriez-vous nous expliquer ce qu’est le pilates ?

Le Pilates est une méthode de musculation douce. On travaille les muscles très profonds. Les séances sont un petit peu plus courtes. Du coup, on travaille les abdominaux, en particulier la sangle abdominale. Cela peut être adapté à plein de choses, par exemple aux sportifs blessés qui ne peuvent utiliser qu’une jambe. On peut faire plusieurs exercices en étant couché. C’est adaptable à plein de gens.