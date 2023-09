​Moetai Brotherson invité par Macron à la Coupe du monde de rugby (MàJ)

Tahiti le 4 septembre 2023. Le président du Pays doit prendre l'avion mardi soir pour un déplacement d'une dizaine de jours à Paris.





Le président Moetai Brotherson prendra l'avion ce mardi soir pour se rendre à Paris. Un deuxième séjour dans l'Hexagone qui intervient très peu de temps après son premier déplacement, au lendemain de son élection à la tête du Pays. Un déplacement qui le conduira, sur invitation du président de la République, Emmanuel Macron, au match d'ouverture de la coupe du monde de rugby. Selon nos informations, confirmées par nos confrères d'Outre-mer360, il accompagnera Louis Mapou, président du gouvernement calédonien.



Si les contours de ce déplacement n'ont pas encore été dévoilés par le président du Pays, les premières informations que nous avons pu obtenir tournent principalement autour des conventions que la Polynésie française doit renouveler avec l'État. Des conventions que Moetai Brotherson avait déjà évoquées lors de son allocution à l'assemblée de la Polynésie française.



Aussi est-il prévu une “tournée” institutionnelle qui le conduira de l'Assemblée nationale au Sénat, en passant par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer où il reverra Gérald Darmanin et Philippe Vigier, tout juste revenus de Polynésie française. D'après nos informations, un nouveau crochet par l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron est là encore prévu pour le président de la Polynésie française. À un mois de la réunion de la 4e commission à l'ONU et du comité des 24, Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, la question de la présence de la France à New York pour entamer les discussions sur le sujet sera nécessairement débattue à Paris.