​Miri Tatarata et Francis Stein maintenus dans leurs fonctions

PAPEETE, 1er juillet 2019 - Miri Tatarata et Francis Stein seront maintenus dans leurs fonctions de chef de service, a confirmé Edouard Fritch interrogé samedi en marge de la Fête de l’autonomie. Les deux fonctionnaires de l'administration du Pays ont été mis en examen pour meurtre, en fin de semaine dernière.



Miri Tatarata et Francis Stein, ont été mis en examen pour meurtre, vendredi, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte suite à la disparition du journaliste Jean-Pascal Couraud, alias JPK, le 15 décembre 1997.



L’ex-épouse du journaliste occupe le poste de chef de service à la direction de l’Environnement, tandis que Francis Stein, l’ancien ami et compagnon politique de JPK, est aujourd’hui directeur du service du Patrimoine archivistique. Les mises en examen mettant en cause pour meurtre, ces deux hauts-fonctionnaires de l’administration du Pays sont pour l’heure sans conséquence sur leur avenir à la tête de leur service respectif, a confirmé le président Edouard Fritch, interrogé par nos confrères du quotidien La Dépêche de Tahiti, samedi, en marge du défilé de la Fête de l’autonomie.



"Miri comme Francis sont présumés innocents, a rappelé le chef de l’exécutif. Et ce ne sont pas des affaires liées à leur activité professionnelle. Ce sont des affaires liées à leur vie privée. Je n'estime pas pour l’instant qu’il faille prendre quelque sanction qui soit contre ces deux personnes. Miri et Francis travaillent bien. On n’a pas de reproches à leur faire. (…) Donc ils restent là où ils sont tous les deux."