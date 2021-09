​Michel Monvoisin : "On a besoin d’être accompagnés sur cinq à huit ans"

Tahiti, le 5 septembre 2021 – Invité vendredi de l’émission 60 Minutes Business sur BFM TV, le P-dg d’Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin, est revenu sur la situation actuelle de la compagnie aérienne locale. La trésorerie est bonne, mais la compagnie cherche un soutien côté Etat pour "reconsolider les fonds et recapitaliser".



"Ce qu’on craint, c’est la crise économique qui va suivre derrière". Vendredi, Michel Monvoisin, P-dg de la compagnie Air Tahiti Nui, s’est exprimé sur la situation de sa compagnie au cœur de la crise du Covid-19 dans l'émission 60 Minutes Business sur BFM TV. Air Tahiti Nui a perdu près de 60% de ses recettes en 2020. Et 2021 ne s’annonce pas meilleure. Alors que le ministre de l’Économie et des Finances, Yvonnick Raffin, avait annoncé le 27 août dernier que 6 des 36 milliards de Fcfp du second prêt garanti par l’État seraient directement injectés par le Pays dans les comptes d’Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin a précisé être actuellement en discussion avec l’État pour un complément d’aide.



Interrogé sur l’État actuel des comptes de la compagnie aérienne, le P-dg s’est montré relativement serein à court et moyen terme, grâce à la situation particulièrement saine de la société et du renouvellement récent de la flotte des Dreamliner. "Sur la trésorerie, on est plutôt bien car on est rentrés dans la crise avec six mois de chiffre d’affaires. On a bénéficié des prêts garantis par l’État, on a eu une aide de notre actionnaire". Le souci d’Air Tahiti Nui, c'est l'avenir. "Notre problème, c’est de trouver un actionnaire qui nous accompagne pour pouvoir reconsolider les fonds et recapitaliser. C‘est pourquoi on fait appel à l’État. Ce qu’on aimerait, c’est que les opérateurs de l’État comme la banque publique d’investissement ou la banque des territoires soient moins frileux. On se dit que c’est dans ce genre de situation qu’on a besoin de ce type d’établissement". Selon les plans d’affaires réalisés en interne, Air Tahiti Nui retrouverait le chiffre d’affaires de 2019 seulement en 2025. "On a besoin d’être accompagnés sur cinq à huit ans".



Etienne Dorin