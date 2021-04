​Michel Bourez éliminé de la Rip Curl Newcastle Cup

Tahiti, le 7 avril 2021 – Le surfeur tahitien Michel Bourez n'a pu se défaire de l'Américain Griffin Colapinto en 16e de finale de la Rip Curl Newcastle Cup en Australie. Le Spartan est éliminé du tournoi.



Après un day off mardi, les surfeurs ont repris mercredi le troisième round de la Rip Curl Newcastle Cup en Australie. Passé par les repêchages, le surfeur tahitien Michel Bourez était opposé au Californien Griffin Colapinto. Les deux hommes n'ont pas été gâtés par les éléments, Colapinto collant d'entrée un 5,50 contre un 4,33 pour Bourez. Le Tahitien enchaînait néanmoins un peu plus tard avec une vague notée 6,17, collée immédiatement par un 4,87 pour son adversaire. Hélas, la dernière vague de l'Américain notée 5,93 a été fatale au Spartan qui échoue d'un faible score total de 10,50 contre 11,43 pour son adversaire du jour. Pas de repêchage possible à ce niveau de la compétition, Michel Bourez est donc éliminé en 16e de finale.