​Meurtre sanglant au rôle des assises

Tahiti, le 11 juin 2023 – La deuxième session de cour d'assises de l'année débutera lundi avec le procès d'un homme de 31 ans poursuivi pour avoir mortellement poignardé l'ancien compagnon de sa sœur, le 1er septembre 2020 à Punaauia. Au terme de ce procès qui doit durer trois jours, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.



La cour d'assises débutera lundi matin au palais de justice de Papeete avec une affaire de meurtre prévue sur trois jours. Un homme de 31 ans doit en effet être jugé pour avoir mortellement poignardé l'ex-concubin de sa sœur. L’accusé, décrit par son entourage comme étant “gentil” et “serviable” est atteint de traits de personnalité dépressive et paranoïaque selon un expert psychologue,



Le drame s'était déroulé le 1er septembre 2020 à Punaauia lorsque les gendarmes avaient été appelés pour intervenir sur une scène de bagarre où un homme avait été blessé à l'arme blanche. Les premiers éléments recueillis dans le cadre de l'enquête avaient permis d'établir que la victime, un homme bien connu de la justice pour des faits de violences conjugales et d'agression sexuelle, avait frappé son ex-compagne et s'était ensuite disputé avec les frères de cette dernière. L'un d'entre eux avait alors porté quatre coups de couteau à la victime au niveau du cou et lui avait notamment sectionné la carotide. L'homme était très rapidement décédé des suites d'un choc hémorragique.



Entendu par les gendarmes, l'accusé avait expliqué qu'il avait poignardé son ex-beau-frère car ce dernier portait des haltères au moment des faits et qu'il pensait qu'il aller frapper l'un de ses frères. Lors de ce procès, à l'issue duquel l'accusé encourt la perpétuité, la défense devrait donc essayer de nier l'intention d’homicide qui a pourtant été retenue par le juge d'instruction dans le cadre de cette affaire.



Tentative de parricide



Lors de cette deuxième session de cour d'assises de 2023, les jurés devront également juger un schizophrène de 33 ans poursuivi pour avoir tenté de tuer son père. Le 8 mai 2021 à Teva i Uta, le trentenaire avait porté trois coups de couteau à son père au motif que ce dernier venait de le réprimander. Notons que dans cette affaire, le juge d'instruction avait saisi la chambre de l'instruction car l'un des experts psychiatres avait déclaré que le discernement de l'accusé était aboli en raison de sa pathologie. Mais la chambre de l'instruction avait uniquement retenu l'altération du discernement. Alors que le père de l'accusé a choisi de ne pas se constituer partie civile, ce dernier encourt lui aussi la réclusion criminelle à perpétuité.



Enfin, la troisième affaire jugée aux assises portera sur un viol commis par un homme de 25 ans sur sa sœur de 15 ans sous la menace d'une arme, des faits passibles de 20 ans de prison.