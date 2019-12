​Medef et gendarmerie en mode "gagnant-gagnant"

Tahiti, le 6 décembre 2019 - La gendarmerie nationale et le syndicat patronal Medef-Polynésie ont passé vendredi une convention de partenariat permettant de renforcer la prévention des entreprises et ouvrant des perspectives de reclassement à la dizaine d’adjoints volontaires de la gendarmerie qui entrent chaque année sur le marché de l’emploi.



Le Medef-Polynésie représenté par son président, Patrick Bagur, et le colonel Frédéric Boudier, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, ont signé vendredi une convention de partenariat présentée comme "un échange gagnant-gagnant".



Par cet accord, conclu pour une année et reconductible tacitement, la gendarmerie propose de mettre en œuvre, au bénéfice du syndicat patronal et de ses adhérents, son expertise en matière de sûreté et de sécurité dans un cadre de prévention.



Il s’agit pour la gendarmerie de travailler dans son cœur de métier, de faciliter l'information et la formation des entreprises dans un cadre formel, de les aider à renforcer leurs dispositifs de protection contre les différentes formes de menaces.