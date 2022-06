​Matari'i i ni'a, futur Jour de l'an polynésien ?

Tahiti, le 22 juin 2022 – Le ministre de la Culture a proposé mercredi en conseil des ministres la mise en place d’un Conseil des langues, après le séminaire dédié aux langues polynésiennes en février dernier. Une réflexion est par ailleurs en cours pour fixer les dates de matari’i raro au 20 mai et matari'i i ni'a au 20 novembre, et de faire de cette dernière date "la célébration du Jour de l’an polynésien".



Le ministère de la Culture, chargé de la promotion des langues polynésiennes, avait réuni le 24 février dernier, les représentants des structures d’appui linguistiques de Polynésie française, les associations et les personnalités culturelles qui œuvrent dans le secteur des langues polynésiennes, afin d’échanger et de débattre d’une question importante : "Comment faire pour que nos enfants deviennent locuteurs de leur langue maternelle ?" Cette journée de travail en ateliers a permis d’envisager un programme d’actions, divisé en trois thématiques :

Le soutien à l’outillage numérique, la production audio et visuelle et la diffusion numérique des langues polynésiennes ;

L’immersion dans la société par l’augmentation de la visibilité et de l’audibilité des langues polynésiennes ;

La valorisation, la promotion de l’expertise et du développement des compétences en culture et en langues polynésiennes. Afin de permettre le suivi du programme d’actions, le ministre a proposé la mise en place d’un Conseil des langues. Par ailleurs, profitant de cette réunion des acteurs culturels, les participants ont discuté de la fixation des dates du matari’i ni’a au 20 novembre et du matari’i raro au 20 mai. L’objectif du ministère est d’intégrer les célébrations de matari’i, en usage depuis plus d’une vingtaine d’années, dans le calendrier des évènements culturels annuels de la Polynésie française, voire même, de valoriser à terme la date du matari’i ni’a comme la célébration du Jour de l’an polynésien.

