​Matahari Bousquet prête pour une année de plus

Moorea, le 22 juillet 2020 - Il y a un an, Matahari Bousquet, originaire de l’île de Moorea, décrochait le titre de Miss Tahiti. Un titre qu'elle conservera une année de plus en raison de l'annulation de l'édition 2020. Elle a accepté de se confier aux lecteurs de Tahiti Infos pour donner ses impressions sur l'année écoulée. Elle révèle notamment les temps forts qui l’ont marquée.



Matahari, l’élection de Miss Tahiti 2020 vient d’être annulée, ce qui veut dire que vous conservez votre couronne pour encore une année, qu’en pensez-vous ?



"Je pense que c’est la seule possibilité vu les conditions sanitaires actuelles. C’était compliqué pour nous de prévoir dans la durée un événement qui rassemble normalement plus de 3 000 personnes. Je pense donc que c’est la meilleure décision à prendre que de reporter l’élection à l’année prochaine. En plus, on était censé célébrer les 60 ans de Miss Tahiti. On veut vraiment faire quelque chose de beau et de bien fait. Cette année, je reste la miss en titre, donc j’assurerai toutes les représentations ainsi que les événements à la place de la miss qui devait reprendre le flambeau. J’ai déjà des événements prévus, fin juillet, je pars dans les îles. Ça commence donc à reprendre petit à petit."



Après une année de règne, qu’est-ce que le titre de Miss Tahiti vous a surtout apporté ?



"Ce titre m’a apporté l’expérience de l’élection de Miss France. Cela m’a permis de grandir, de prendre encore plus en maturité, d’être encore plus sûre de moi et surtout de m’impliquer beaucoup plus dans la vie du fenua à Tahiti : dans les associations, etc. C’est vraiment une bonne expérience qui va aussi me servir plus tard dans ma vie active. Si je devais passer un entretien de travail aujourd’hui, je me sentirais beaucoup plus à l’aise. D’avoir cette visibilité auprès de millions de personnes et de devoir parler pendant des interviews m’a apporté plus de confiance en moi. Bien parler devant le public, être posée, de ne pas avoir le trac sont des choses qui se travaillent et qui me serviront plus tard."



Avec du recul, qu’est-ce qui vous a manqué, à votre avis, pour décrocher le titre de Miss France 2020 ?



"Je ne saurais pas trop vous dire. Peut-être qu’il fallait plus d’assurance en moi. Mais les critères pour l’élection sont tellement spéciaux. Le titre de Miss France est décidé par le public. Je pense qu’il faut avoir beaucoup de charisme et de relation avec les gens, le public. C’est peut-être cela qui me manquait un peu parce que je ne suis pas très réseaux sociaux. Je ne sais pas trop en fait."