​Mahaena : la mairie et l’école cambriolées

Tahiti, le 30 mai 2024 – Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs outils de travail et équipements de valeur ont été dérobés dans les deux édifices publics, jusqu’aux goûters des élèves. Un acte « choquant » et « malheureux » pour le huitième adjoint et la directrice. L’enquête a été confiée à la gendarmerie de Tiarei.



Après la mairie de Tiarei, il y a tout juste un an, dans la nuit de lundi à mardi, c’est la mairie de Mahaena qui a été la cible d’une ou plusieurs personnes malintentionnées. « Les secrétaires ont découvert à leur arrivée que les serrures avaient été enlevées. Et c’était le bazar ! C’est la première fois que ça nous arrive », confie Abel Tehotu, huitième adjoint au maire de Hitia’a o te ra. La liste des équipements dérobés a été publiée ce jeudi sur les réseaux sociaux : deux tronçonneuses, une débroussailleuse, un ordinateur portable, un disque dur, un boîtier de connexion, un rouleau multiprises et, plus surprenant, une écharpe tricolore d’élu. « On est là pour servir la population, alors j’ai du mal à comprendre… Ces agissements sont choquants ! », poursuit le tāvana.



D’autant que l’école Faretai a aussi été cambriolée, le soir-même. L’intrusion aurait eu lieu par la fenêtre du bureau de la directrice, dont le cadre et un contreplaqué de renfort ont été démontés. « On nous a volé des rallonges, un haut-parleur appartenant à une institutrice, 4 mini-ordinateurs, une bouilloire, des boîtes de gâteaux et de céréales pour le goûter des enfants… Ils ont pris tout ce qu’ils pouvaient porter. C’est malheureux pour les élèves et les enseignants », déplore Teehu Tom Sing Vien, directrice de l’école. Une enquête est en cours. Une plainte a été déposée auprès de la brigade de gendarmerie de Tiarei.

